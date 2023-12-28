"عنيك فى عنينا" مبادرة للتحالف الوطنى لدعم مرضى العيون بقرى دمياط

دمياط - هيثم مراد

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بدمياط قافلة تحت عنوان "ستر وعافية"، وشهدت قرية محافظة دمياط فعاليات القافلة والتي تضمنت إطلاق مبادرة "عنيك في عنينا" لفحص مرضي العيون بقرية "الخياطة" التابعة لمركز دمياط، وتمكنت القافلة من فحص عدد من أهالى القرية، فضلا عن تسليم بعض النظارات الطبية، إضافة إلى تحويل عدد من الحالات لإنهاء الإجراءات الخاصة بإجراء العمليات الجراحية.

كما شهدت قافلة التحالف الوطني بدمياط تقديم خدمات لذوى الهمم وتوزيع 100 كرسى متحرك للفئات المستحقة، كذلك توزيع الأجهزة التعويضية واستخراج كارت الخدمات المتكاملة للمستحقين، كما انطلقت قافلة "ستر وعافية" بالوحدات الصحية داخل القرية لفحص الأهالي بالمجان، إضافة إلى القيام بعمل مهرجان تثقيفي داخل مدارس القرية للاحتفال باقتراب اعياد رأس السنة.

ومن جانبها أشادت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالدور الذي يقدمه التحالف الوطني من أجل دعم الفئات المستحقة وتغطية القرى الأكثر احتياجا، مشيرة إلى وجود تنسيق قوى بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني لتفعيل الشراكة الاستراتيجية لدعم قضايا المجتمع المختلفة، موضحة أن محافظة دمياط تمتلك مجتمعا مدنيا قويا قادرا على تقديم الخلل لكافة الملفات التي تواجه المحافظة، مؤكدة دعم أعضاء المجتمع المدني لقضايا المجتمع داخل دمياط بشكل قوي وفعال.

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أعلن عن انطلاق فعاليات قوافل "ستر وعافية" داخل قرى دمياط، لدعم الأسر الاكثر احتياجا داخل المحافظة.