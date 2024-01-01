محافظ الدقهلية يوجه بالتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا إلى تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدى لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن شربين والسنبلاوين ونبروه لإزالة عدد من حالات التعدى والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة

ففى مركز ومدينة شربين قال اللواء عادل توفيق برغش، رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ اعمال التصدى لبناء مخالف على الأرض الزراعية، حيث تمت الإزالة الفورية لحوائط بناء مساحة 60 متر مربع بقريه بنيامين بالوحدة المحلية لقرية ابوجلال وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة،

وفى مركز ومدينة السنبلاوين، قال المحاسب أحمد عبد العظيم، رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازاله فوريه لاحد المواطنين بقرية التمد الحجر التابعة للوحدة القروية بميت غريطه، حيث قام المواطن بمخالفة الرخصة الممنوحة له من الوحدة بالتعدى على خط التنظيم بطول 13متر وعرض1متر وتمت الإزالة على نفقة المخالف كما تم متابعة تنفيذ ازاله فوريه على الأرض الزراعية لأحد المواطنين بناحية قرية الزهايره التابعة للوحدة القروية بميت غريطه، حيث تم فك شده خشبيه شرع المواطن بصب عدد 2عمود وكمره خرسانيه لمدخل لتركيب بوابه وتم إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين..

وفى مركز ومدينة نبروه، قال اللواء أنور عثمان، رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف على الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدى على خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات بإشراف ومتابعة الاستاذ عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضى الدولة بنطاق المحافظة، وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدى الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.