محافط الدقهلية يتفقد مصانع بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر

الدقهلية - محمدالحبشي

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، اليوم الأحد، عددا من الوحدات الصناعية والمنتجات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر، لدعم المستثمرين وتشجيعهم وحل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجههم، جاء ذلك بحضور اللواء محمود ضياء رئيس مركز ومدينة ميت غمر ، وفنجاري علي مدير المنطقة الإستثمارية بميت غمر، وأشار "مختار " الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لديه اهتمام شديد بالمناطق الصناعية والاستثمارية وتطويرها ودعم الصناعة والمستثمرين لتصبح مصر في مصاف الدول الصناعية الكبري

وأكد المحافظ، أن الصناعة هي الحل الأمثل من أجل تلبية احتياج السوق المحلي والأسواق العالمية، والتي ستسهم بشكل أساسي في دعم الاقتصاد الوطني ، وتوفير فرص عمل للشباب وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتوطين الصناعة المصرية.

كما أشار "مختار"، إلي أن المرأة المصرية تثبت كل يوم أنها قائدة ورائدة حتى أصبحت عصب الصناعة في مصر وتشغل نسبة كبيرة من عمال الصناعة والإنتاج داخل المصانع ، بالإضافة إلى توليها العديد من الوظائف العامة والمناصب العليا بالدولة.

وقال المحافظ: سنعمل علي تسويق كافة منتجات المصانع بالدقهلية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة لتعريف المواطنين، بهذه المنتجات ليكون هناك تواصل مباشر بين المصنعين والمستهلكين لتشجيع المنتج المحلي .

كما أكد "مختار"، على دعمه الكامل لكافة المستثمرين بالمناطق الصناعية والاستثمارية بالدقهلية، وحل مشاكلهم لتشجيع الصناعة المصرية وتوطينها ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصرى، وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة معدل الصادرات، وتضم المنطقة الاستثمارية بميت غمر 107 وحده صناعية تضم العديد من الصناعات المتنوعة.