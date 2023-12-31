التحالف الوطني يوزع هدايا على الأطفال بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد.. لايف

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، مساء اليوم الأحد، بثا مباشرا، من فعالية التحالف الوطني لتوزيع الهدايا علي الأطفال في كنيسة الأنبا بيشوي بمحافظة بورسعيد، تزامناً مع احتفالات ليلة رأس السنة واستقلال العام الجديد 2024.

وحرص شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بـ محافظة بورسعيد، علي تنظيم عدد من الزيارات لكنائس محافظة بورسعيد، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وفي ظل وجود الآلاف من المسيحيين بالكنائس.

ووزع شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عددًا من الهدايا علي الأطفال ببالشوارع والكنائس وذلك لادخال البهجة والفرحة والسرور، وتم اختيار الهدايا من الأصناف التي تحقق البهجة للأطفال مثل: بابا نويل، والطرطور المضيئ، وساعات اليد، والأدوات المدرسية ذات الأشكال، وتوك الأطفال، والميداليات، وغيرها من الهدايا والألعاب التي أدخلت البهجة على قلوب الصغار في هذا اليوم.

التف الصغار بالكنائس حول الشباب الذين يقومون بالتوزيع، في جو من الفرحة والسعادة، حتي أن الشباب قاموا باللهو والمرح معهم، وأكدوا لهم أنهم جاءوا من أجل رسم البهجة علي وجوههم، مؤكدين أن ليلة رأس السنة فرحة لكل المصريين.

وقدم المهندس علي جبر، المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التهنئة لنيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، وزار الأباء والكهنة، مؤكدًا أن المصريين في كل موقف يثبتون للعالم أجمع قوة بلدهم النابعة من تماسكهم، وأن مستقبل هذا البلد للخير دائما مادام الشعب متماسكا وملتفا حول القيادة السياسية.

وأشاد المهندس علي جبر بدور الأجهزة الأمنية في محافظة بورسعيد، والتي تقوم بتأمين احتفالات الأخوة المسيحيين بكل يقظة، كما أشاد بدور الأجهزة التنفيذية والتي عملت خلال الفترة الماضية علي تأهيل الشوارع والميادين لاستقبال الاحتفالات.