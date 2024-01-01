رصف وتطوير ورفع كفاءة 9 شوارع بمدينة منوف ضمن الخطة الاستثمارية بالمنوفية

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية بتفقد أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق ضمن خطة مشروعات قطاع رصف الطرق بالمحافظة، يأتى ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه محمد موسى نائب المحافظ، مدير مديرية الطرق، مدير وحدة الرصف بالمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية لمركز منوف ومدينة سرس الليان.

وتفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بطريق سروهيت مرورا بكوبرى الجمال بمدينة سرس الليان بطول 1، 200كم2 تقريبا ومسطح 11 ألف م، تنفيذ مديرية الطرق، حيث تم الانتهاء من أعمال " قطع فرمة، رفع مطابق الصرف الصحى، بلاعات مياه الأمطار، فرد الطبقة الأسفلتية النهائية، ووجه المحافظ بضرورة الإلتزام بالمعايير والمواصفات الفنية وتسريع وتيرة العمل لتحقيق أعلى معدلات إنجاز وفق الجداول الزمنية المقررة.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعى الجندى والبابلى ومتفرعاتهم بمدينة منوف بإجمالى أطوال 500م، تنفيذ الإنتاج الحربى، وذلك فى إطارخطة دعم التميز الإضافى للمدينة، وقد تم الانتهاء من فرد طبقة المازوت لوضع الطبقة الأخيرة للرصف بالشوارع وتركيب البلدورات وكذا جارى فرش الطبقة الرملية لتركيب بلاط الانترلوك، وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بأنه جارى العمل على قدم وساق لرصف وتطوير 7 شوارع بنطاق المدينة وهم " الشوربجى، الجندى، البابلى، محمد فريد، كلية الهندسة، زكريا يوسف، عزبة القشلا "، وكذا تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع الهندسة، شارع محطة الأتوبيس منطقة عزية المحطة" وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى الحالى.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار المتابعة الميدانية لكافة الأعمال والمشروعات التنموية التى تتم على أرض الواقع ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة لتذليل العقبات وتحقيق أعلى معدلات إنجاز للنهوض والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على أننا مستمرون فى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بنطاق المراكز والمدن لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتنشيط حركة التجارة بالمحافظة كون قطاع الطرق أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة.