افتتاح مدرسة خديجة بكير للتربية الفكرية فى المنوفية بتكلفة 10 ملايين جنيه

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مدرسة خديجة بكير للتربية الفكرية بمنوف ( إنشاء جديد ) بتكلفة تزيد عن 10 مليون جنيه على مساحة 3572 م2 قطعة أرض " تبرع العميد عادل القارح "، يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، بالنهوض والارتقاء بقطاع التعليم وبناء الإنسان والهوية المصرية باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واع وقادر على النهوض بمستقبل الوطن، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم، العميد عادل القارح، وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

وتفقد المحافظ فصول التهيئة والتلمذة والمهنية بالمدرسة واطمئن على سير العملية التعليمية، مؤكداً حرصه التام على خدمة أبنائنا الطلاب من ذوى الهمم وأصحاب المواهب وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتمكينهم وحصولهم على كافة الحقوق اللازمة كونهم جزء أصيل من المجتمع، وموجهاً بتوفير وسيلة مواصلات للتيسير على الطلاب وذلك بالتنسيق الكامل مع رجال الأعمال للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم.

وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية إلى أن المدرسة تضم 13 فصل دراسى بمختلف المراحل التعليمية "رياض أطفال، تعليم أساسى، ثانوى" لخدمة أبنائنا الطلاب بمنوف والقرى والمراكز المجاورة، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتوسع فى إنشاء وتطوير العديد من المدارس بنطاق المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

كما تضمنت الجولة، تفقد المحافظ أعمال تطوير وإحلال مقر الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة منوف بتكلفة 5 مليون و700 ألف جنيه، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، حيث جارى الانتهاء من أعمال التجهيزات والتشطيبات النهائية لمقر الحملة والتى تضم مبنى إدارى، مخازن، وورش، شبكة حريق، مظلات، أعمدة إنارة، غرف صيانة، مغسلة، وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تهدف إلى توفير خدمات السيارات والمركبات وعمل الصيانة الدورية اللازمة لها للمساهمة فى رفع مستوى النظافة لمركز ومدينة منوف، وخلال تفقده وجه محافظ المنوفية بإزالة كافة الإشغالات وتطوير المنطقة المحيطة بالحملة الميكانيكية للارتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى.

يأتى هذا فى إطار سلسلة جولات محافظ المنوفية الميدانية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بشتى القطاعات بمراكز ومدن المحافظة لمتابعة الموقف التنفيذى والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتقديم التيسيرات وإزالة المعوقات لنهو المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة، هذا ويستكمل المحافظ جولته بوضع حجر الأساس لمعهد الأورام الجديد بمدينة منوف وتفقد أعمال الرصف بعدد من شوارع المدينة.