إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة بين كوبرى الدير والمطاعنة فى إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الإثنين، انقلاب سيارة كبود أجرة بين كوبرى الدير والمطاعنة، مما أسفر عن إصابة 9 مواطنين بكدمات وكسور وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بإنقلاب إنقلاب سيارة كبود أجرة بين كوبرى الدير والمطاعنة، مما أسفر عن إصابة 9 مواطنين بكدمات وكسور، بينهم سيدة حامل فى الشهر السادس مصابة بإصابات خطيرة ما بين نزيف وكسور، وشملت قائمة المصابين كل من "محمد جمال" 28 سنة، و"محمد سيد" 60 سنة، وربيع مصطفى" 50 سنة، مصابين باشتباه إرتجاج، واشتباه كسر فى الفقرات العنقية، ونزيف داخل البطن وصعوبة بالتنفس، و"نصر محمود" 50 سنة مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الفقرات الظهرية.

وتبين إصابة كل من "هدى إبراهيم" 22 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وحامل فى الشهر السادس، و"وفاء محمد" 20 سنة مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى، و"محمد حسين" 29 سنة مصاب بكسر بالساعد الأيسر واشتباه كسر فى الحوض، و"محمود محمد" 35 سنة مصاب بجرح قطعى بالوجه، و"مصطفى فراج" 41 سنة مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيسر وعظام الحوض، وانتقلت على الفور لموقع الحادث 8 سيارات إسعاف لسرعة نقل المصابين وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.