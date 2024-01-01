خطة الصحة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد بالمحافظات

"اليوم السابع" يستعرض خطة تأمين احتفالات المصريين بعيد رأس السنة الميلادية والتى تتضمن :

1- التواصل المستمر على مدار الساعة، مع غرف العمليات الفرعية بمديريات الصحة بالمحافظات.

2- رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات خاصةً القريبة من الطرق الصحراوية والسريعة، في كل المحافظات.

3- توفير مخزون استراتيجي من الأمصال والطعوم الوقائية والعلاجية بالغرفة الوقائية.

4- توفير الأمصال العلاجية بالمستشفيات

5- سحب عينات من (الأغذية، والمياه) وتحليلها بالمعامل المركزية وفروعها.

6- الخطة تضمنت تمركزات سيارات الإسعاف وفرق الانتشار السريع، حيث تشمل الخطة 502 سيارة إسعاف مجهزة وموزعة بمحيط الكنائس، والحدائق، والأماكن العامة، وعلى الطرق السريعة، وأماكن التجمعات.

7- توفير 11 لانش إسعاف نهري.

8- توافر أرصدة ومخزون استراتيجي من أكياس الدم والبلازما ببنوك الدم في جميع المحافظات.

9- مراجعة نسب أشغال الأسرة بالمستشفيات وتضم (الداخلي، العناية المركزية، الحروق) وأجهزة التنفس الصناعي.

10- توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والأكسجين الطبي بالمستشفيات.