اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يناير 2024 09:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد رفع قيمتها

الإثنين، 01 يناير 2024 08:21 ص
تعرف على أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد رفع قيمتها مترو الأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رفعت وزارة النقل أسعار تذاكر مترو الأنفاق اليوم الإثنين في جميع خطوط المترو، وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو. 
 
وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:-
 
منطقة واحدة 9 محطات بـ6 جنيه.
 
منطقتين 16 محطة بـ 8 جنيه.
 
ثلاث مناطق 23 محطة بـ 12 جنيه.
 
أربع مناطق أكثر من 23 محطة بـ 15 جنيه.
 
أربع مناطق أكثر من 23 محطة لذوي الهمم بـ 50 قرش.
 
وكان أعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل أنه تقرر بدءا من صباح اليوم الاثنين، التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمـل على 6 محطات هي (السـودان - إمبابة - البوهي - القـومية العربيـة - الطـريق الدائـري - محور روض الفرج ) وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.
 
يذكر أنه بالتشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج ويتبقي فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة والذي يجري تشغيله تجريبا بدون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.
 
 
 






تذاكر المترو

رفع تذاكر المترو

قيمة تذاكر المترو

خطوط مترو الانفاق

خريطة مترو الانفاق

الخط الثالث مترو

محطات الخط الثالث

محطات مترو الخط الثالث

الخط الثالث للمترو

خريطة محطات المترو

محطات مترو الخط الثالث والاماكن القريبة منها

المترو الخط الثالث

محطات المترو الخط الثالث

الخط الثالث لمترو الانفاق

محطات مترو الخط الثالث الجديدة

خطوط المترو

موعد تشغيل مترو امبابه

موعد تشغيل المترو

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة