ترامب يتهم إدارة بايدن باستخدام المهاجرين للتصويت ضده

وكالات

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الديمقراطيين بفتح الحدود لخلق بديل سياسي كبير في الولايات المتحدة، مضيفا أنهم يعملون على تحويل البلاد نحو اليسار من خلال الهجرة الجماعية، وفقًا للرئيس السابق دونالد ترامب.

وبحسب موقع العربية، كتب ترامب "لقد أصبح من الواضح أكثر فأكثر بالنسبة لي سبب سماح الديمقراطيين لملايين وملايين المهاجرين غير المدققين تماما بالدخول إلى بلدنا الذي كان عظيما ذات يوم هذا حتى يتمكنوا من التصويت، إنهم يوقعون معهم بوتيرة سريعة حتى دون أن يعرفوا من هم.. كل شيء منطقي الآن".

كما طالب ترامب من زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، والجمهوريين في الكونجرس لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن أمن الحدود، وأشار إلى أن سياسة الديمقراطيين المتعلقة بالهجرة تشكل تهديدًا وجوديًا للحزب الجمهوري المعارض.

وخلص منشور ترامب بالقول إنه"من الأفضل للجمهوريين أن يستيقظوا ويفعلوا شيئا قبل فوات الأوان، هل تسمع يا ميتش ماكونيل؟".

وكان ماكونيل هدفًا متكررًا لغضب ترامب منذ إجراءات عزله عام 2021 في مجلس الشيوخ، وطالب في وقت سابق من هذا الشهر من ماكونيل أن يتنحى عن القيادة في مجلس الشيوخ.