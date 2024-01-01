وقالت السلطات المحلية فى "فلاديفوستوك" - في بيان حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية - "على الصيادين وجميع الذين يخططون للخروج إلى البحر العودة إلى الساحل فورا، حيث من المتوقع أن تجتاج موجات تسونامي بارتفاع 0.3 متر أجزءا من خليج أوسوري، وتصل إلى ساحل فلاديفوستوك حوالي الساعة 7:36 مساء بالتوقيت المحلي (9:36 صباحا بتوقيت جرينتش)".

وكانت السلطات اليابانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن زلزالا بلغت قوته الأولية 7.4 درجات ضرب منطقة واسعة على ساحل بحر اليابان بوسط البلاد، مشيرة إلى أنه تم إصدار تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" في محافظة "إيشيكاوا".