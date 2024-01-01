التموين تعلن المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية واللحوم.. تفاصيل

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة للوزارة، تم توفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافي الاختناقات الموسمية ، وفيما يلي بيان بمدى كفاية السلع الأساسية كالآتي

القمح يتجاوز 4.3 أشهر والأرز التمويني 13 شهر والسكر التمويني 4.9 شهر، والزيت التمويني 3.7 شهر والمكرونة 2.4 شهر والدواجن 14.2 شهر واللحوم المجمدة 2.8 شهر

وبلغ حجم توريدات القمح المحلي 3.79 مليون طن خلال 2023 و بلغ حجم توريدات القمح المستورد نحو 4 مليون طن تقريبا خلال 2023 كذلك اجمالي ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام خلال عام 2023 نحو 389 الف طن تقريبا منهم " 5.5 "الف طن زيت خام صويا محلي والأرز نحو 50 ألف طن أرز هندي خلال 2023 كما بلغ حجم التعاقدات لتدبير سلعة المكرونة نحو 46.600 طن وتم توريد 21.000 طن منها خلال عام 2023 و بلغ حجم تعاقدات توريد الدواجن المحلي 525 طن خلال 2023 و353 طن ورد منها بالفعل و بلغ حجم التعاقدات على دواجن مجمدة مستوردة برازيلي 25 ألف طن خلال 2023 و 600 طن مجزءات دواجن وبلغ حجم التعاقدات لتوريد 1000 طن فخذه دواجن مستورد خلال 2023 و 840 طن ورد منها بالفعل و5000 طن لحوم مجمدة برازيلي تم التعاقد عليها خلال 2023