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التموين: إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد

الإثنين، 01 يناير 2024 12:55 م
التموين: إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أنه تم تطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية لعدد 110 مكتب سجل تجاري حتى عام 2023 لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشأت التجارية و تيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشآت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال:
 
• إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد.
 
• ربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة.
 
• الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري.
 
• تحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.
 
وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية:
 
تم تسجيل أول ثلاث مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.
 
 
 






وزارة التموين

مكاتب السجل التجارى

فروع مكاتب السجل التجارى

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