إنشاء فرع لهيئة قضايا الدولة بالمبنى الإدارى بحى غرب شبرا الخيمة في القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

وقع اللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عقد تأجير دور كامل بحي غرب شبرا الخيمة، بالمبني الإداري، كمقر لصالح هيئة قضايا الدولة، جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لتوفير كافة الخدمات التي تتقدمها الهيئة في أقرب نقطة للمواطن حفاظا على راحته، وحتي تكون الخدمات مجتمعة بمكان واحد.

ومن ناحيته أكد رئيس هيئة قضايا الدولة بالقليوبية، أن الهيئة تباشر النيابة القانونية عن الدولة في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها، بالإضافة إلى الإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفا فيها وما في ذلك من أهمية شديدة.

وتعد هيئة قضايا الدولة، من أعرق الهيئات القضائية المصرية وتكون مسئوليتها حماية المال العام والدفاع عن شرعية الحكم والإدارة في الدولة، ولها ولاية النيابة القانونية عن الدولــة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون دفاعا قانونياً لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح مصر وشعبها.‏

وتاريخ هيئة قضايا الدولة المصرية إلى عام 1874 ميلادياً حين أنشئت تحت اسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريباً.