اليوم السابع
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وزارة الأوقاف تعتمد 36 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين

السبت، 30 ديسمبر 2023 02:13 م
وزارة الأوقاف تعتمد 36 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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نشرت وزارة الاوقاف أسماء الناجحين من محافظتي : (القليوبية – البحر الأحمر) المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية وخريجي دور مايو 2023م ، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى ، وهم :
 
 
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وزارة الاوقاف

خطباء المكافأة

خطباء الاوقاف

خطباء




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