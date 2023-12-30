وزارة الأوقاف تعتمد 36 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين

نشرت وزارة الاوقاف أسماء الناجحين من محافظتي : (القليوبية – البحر الأحمر) المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية وخريجي دور مايو 2023م ، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى ، وهم :
وزارة الأوقاف تعتمد 36 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسينالسبت، 30 ديسمبر 2023 02:13 م
وزارة الأوقاف
كتب لؤى على
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