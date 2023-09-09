232 عاما على إطلاق اسم الرئيس جورج واشنطن على العاصمة الأمريكية

وكالات

في سبتمبر من عام 1791 تقرر إطلاق اسم واشنطن على العاصمة الجديدة التي قرر الكونغرس إقامتها للولايات المتحدة، وذلك تكريما لجورج واشنطن أول رئيس للدولة الوليدة.

وتقول دائرة المعارف البريطانية إن جورج واشنطن، الملقب أيضا باسم الأب المؤسس لبلده، وُلد في 22 فبراير من عام 1732 لعائلة من المزارعين الأثرياء في مقاطعة ويستمورلاند بمستعمرة فيرجينيا وتوفي في 14 ديسمبر 1799 في ماونت فيرنون بفيرجينيا أيضا، وكان قائد جيوش المستعمرات في الثورة الأمريكية (1775-1783) وبعد ذلك أول رئيس للولايات المتحدة (1789-1797).

كما أُطلق على المنطقة التي تقع فيها العاصمة اسم إقليم كولومبيا، المستمد من اسم المستكشف كريستوفر كولومبوس، وقد استخدم هذا الاسم خلال الثورة الأمريكية كمرجع وطني للولايات المتحدة، وتمت إعادة تسمية إقليم كولومبيا رسميا باسم مقاطعة كولومبيا في عام 1871.

وقبل أن تصبح واشنطن عاصمة الولايات المتحدة في عام 1800، اجتمع الكونغرس في مدن مختلفة بما في ذلك بالتيمور وترينتون ونيويورك.

وبعد سنوات من النقاش من قبل قادة الأمة الجديدة حول اختيار مقر دائم للحكومة، أقر الكونغرس قانونا بهذا الشأن في يوليو من عام 1790، والذي تقرر فيه أن تقع العاصمة في مكان ما على الضفة الشمالية لنهر بوتوماك.

وقد منح الكونغرس الرئيس جورج واشنطن سلطة اختيار الموقع النهائي، كما مُنح الرئيس سلطة تعيين 3 مفوضين للإشراف على تطوير العاصمة، وتم تحديد موعد نهائي في ديسمبر من عام 1800 لاستكمال بناء مقر للكونغرس وآخر لإقامة الرئيس التنفيذي.

وأعلن جورج واشنطن عن اختياره للمنطقة الفيدرالية في يناير من عام 1791 بمساحة نحو 100 ميل مربع من الأرض تنازلت عنها ولايتا ماريلاند وفيرجينيا، وقد أعيدت أرض فيرجينيا إلى الولاية في عام 1846 مما قلص المنطقة بمقدار الثلث.

وفي سبتمبر من عام 1791، أطلق المفوضون اسم واشنطن على العاصمة الجديدة، كما أطلقوا على المنطقة التي تقع فيها اسم إقليم كولومبيا. وقد اجتمع الكونغرس في واشنطن لأول مرة في نوفمبر من عام 1800، وكان الرجل الذي سميت المدينة باسمه قد توفي في ديسمبر من العام السابق.

وكان واشنطن قد تقاعد من الحياة العامة عام 1797، وتوفي في ماونت فيرنون في 14 ديسمبر من عام 1799.

يذكر أن أول مرة أقيمت فيها مراسم التنصيب في العاصمة الأمريكية واشنطن في عام 1801 عندما أدى توماس جيفرسون القسم هناك.