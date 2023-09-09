موعد بدء الدراسة فى فصول الخدمات بالعام الدراسى الجديد.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة تبدأ فى فصول الخدمات بالمرحلة الثانوية العامة والفنية منذ اليوم الأول لانطلاق العام الدراسى الجديد 30 سبتمبر الجارى، موضحة أن طلاب فصول الخدمات هم طلاب نظاميون يدرسون بالفترة المسائية لليوم الدراسى ويطبق عليهم ما يطبق على المدارس الرسمية.

جدير بالذكر أن فصول الخدمات هى فصول يتم فتحها بالمدارس الثانوية لاستيعاب الطلاب الحاصلين على مجموع منخفض بالشهادة الإعدادية ويرغبون فى الالتحاق بالثانوى العام، حيث تقبل فصول الخدمات من مجموع أقل من المدارس الرسمية، كما أكدت الوزارة أنه يُسدد مبلغ (300) جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات (الثانوي الفني)، ويُورد بنسبة (100%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وتوريد مبلغ 10.60 جنيهات لحساب صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024.