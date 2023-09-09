مناورات عسكرية بحرية رومانية أمريكية أوكرانية مشتركة بدلتا الدانوب والبحر الأسود

وكالات

أعلنت القوات البحرية الرومانية أنها ستجري مناورات عسكرية مع واشنطن وكييف والدول الحليفة الأخرى في الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر في المناطق الخاضعة لها بدلتا الدانوب والبحر الأسود.

وأوضحت القوات البحرية الرومانية أنه "سيتم تنفيذ الأنشطة بالمنطقة الخاضعة لمسؤولية البحرية الرومانية، وسيشارك فيها أيضا ممثلون من بلغاريا وبريطانيا وتركيا وفرنسا".

وأشارت البحرية الرومانية إلى أن "الهدف الرئيسي من التدريبات هو تطوير التعاون التشغيلي والتكتيكي بين الدول المشاركة من أجل ضمان حرية الملاحة".