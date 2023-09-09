مدير مستشفى المسلة بأسوان: خدمات طبية مميزة لـ7 آلاف مواطن شهريا

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أكد الدكتور طه جابر، مدير مستشفى المسلة التخصصى بأسوان، أن المستشفى تقدم خدماتها الصحية المتخصصة، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل حيث تقدم خدمة طبية متميزة خلال الـ 24 ساعة فى تخصصات أمراض الجهاز الهضمى والكبد والباطنة والأطفال.

وأضاف، فى بيان صحفى، أن هذه الخدمات يتم تقديمها على أيدى أمهر الأطباء والاستشاريين الذين يقدمون خدماتهم من خلال العيادات الخارجية التى تستقبل المرضى طوال أيام الأسبوع ، وأيضاً قسم الطوارئ ، ووحدة الغسيل الكلوى لأكثر من 7000 مواطن شهريًا بكفاءة وجودة ممتازة.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل للعديد من الوحدات والمراكز الطبية، ضمن الإستعدادات الجارية للبدء فى التطبيق الفعلى للمنظومة بمحافظة أسوان، والتى تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح محافظ أسوان، أن التشغيل التجريبى للمنظومة يشمل 76 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالي 112 وحدة صحية، وأيضاً تشغيل 4 مستشفيات وهى المسلة للحميات والرمد وحورس بإدفو والصداقة الجديدة ومعهد الأورام من بين 11 مستشفى مستهدف إنشاؤها وتطويرها وتشغيلها بنهاية العام الحالى.

وأشار، إلى أنه تم إنهاء 92 % من أعمال التسجيل لمواطنى المحافظة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة من إجمالي 1.6 مليون نسمه، وأن هناك متابعة مستمرة لتشغيل المنظومة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وسط تنسيق متواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، والدكتور محمد معيط وزير المالية لتحقيق التكامل الجاد والفعال فيما يتعلق بالمنظومة الجديدة.