كيف تحافظ على بشرتك من الجفاف في الحر؟.. استشاري يوضح

فاطمة ياسر

إذا تعانى من جفاف البشرة خلال ارتفاع درجات الحرارة، فعليك التعرف علي أفضل وأهم الحيل التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ عليها، وذلك وفقا لما أكدته الدكتور رامي أحمد استشاري الجلدية في القصر العيني لليوم السابع، عن طريق تقديم بعض النصائح والحيل، ومنها:

-تناول الماء:

أثبتت جميع الدراسات الطبية أن تناول الماء يعد من الحيل الجيدة التي تحافظ علي صحة البشرة، وتحد من تعرضها لأي مشاكل صحية، وتجعلها نضرة وصحية.

-وضع المرطبات:

تعد من أهم الطرق التى يمكن اللجوء إليها للحفاظ على نعومة البشرة ويمكن إستخدامها عقب الإستحمام مباشرة مع ضرورة إستخدام مقشرات البشرة الطبيعية والتى لا يتدخل بها أى مواد كيماوية.

-وضع ماسك طبيعي علي البشرة:

يمكنك وضع اللوز المطحون بالإضافة وتناول الماء بكميات وفيرة مع تناول العصائر الطبيعية كالبرتقال والليمون ، وخاطهم ووضعهم هذه الحيلة جيدة للحفاظ علي صحة البشرة.

-االإكثار من تناول الفواكه الطبيعية :

من المعروف أنها تحافظ على صحة الجسم والبشرة ومنها البرتقال والتفاح والعنب وغيرها من الفواكه المفيدة للجسم.

-زيت الزيتون:

إضافة زيت الزيتون علي الطعام يساعد فى الوقاية من أثار الشيخوخة المبكرة التى تهدد بشرتك.

-المكسرات:

المكسرات لها الكثير من الفوائد الهامة لمحاربة مشاكل البشرة والتجاعيد .

-الألياف:

تناول المواد الغذائية الغنية بالألياف كالبروكلى والسبانخ والبقدونس لها دور كبير في الحفاظ علي صحتك وصحة بشرتك.

-التعرض لأشعة الشمس:

يمكنك التعرض لأشعة الشمس المفيدة، فهي تقي من الإصابة أو التعرض للجفاف.