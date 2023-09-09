رفع 1200 حالة إشغال خلال حملات مكبرة جنوب الجيزة

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب حملات مكبرة لرفع تعديات المحال التجارية والباعة الجائلين وكل ما يعيق الحركة بميدان المنيب، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملات عن رفع 1200 حالة إشغال متنوعة وإيداعها بمخازن الحي، وذلك تحت إشراف اللواء ذكي سلام رئيس الحي والاشتراك مع شرطة المرافق.

يُذكر أن الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة تلقت شكوى أحد المواطنين بشأن وجود تعديات على الطريق العام ومخالفات لعدد من المقاهي بشارع ترعة بشتيل بجوار مسجد فلفل بحي الوراق وتحدث ضوضاءً بمكبرات الصوت.

وفور ورود الشكوى، دفعت المحافظة من خلال حي الوراق حملة للتعامل مع الشكوى، وتم رفع كافة الإشغالات والتعديات ومخالفات المقاهي ومصادرة المحتويات والمخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.