اليوم السابع
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ختام فعاليات دورة الإنقاذ والإسعافات الأولية ببنى سويف

السبت، 09 سبتمبر 2023 10:47 ص
ختام فعاليات دورة الإنقاذ والإسعافات الأولية ببنى سويف فعاليات دورة الإنقاذ والإسعافات الأولية ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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نفذت وزارة الشباب والرياضة الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية وبالتعاون مع إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة ببني سويف والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ (ختام دوره الإنقاذ والإسعافات الأولية) لأعضاء مراكز الشباب بحمام سباحة نادي مبارك لمتحدي الإعاقة بشرق النيل، وشارك  فى الدورة 25 شابا وفتاة، حيث اجتاز الاختبار المبدئي عدد 16 شابا.
 
وحسب بيان لمديرية الشباب والرياضة، تابع هشام الجبالى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف دورة الإنقاذ، شاركه  فى الحضور والمتابعة  ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب ورحاب صلاح  مدير إدارة الشباب، كابتن يحيي السعاتي مدرب دولي ومحاضر بالاتحاد، كابتن رامي محمد مدرب الدوره ، تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،  نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب.
 
 
 

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