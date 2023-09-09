بدء الدراسة ببرنامجى "الإنجليزية والفرنسية" و"الترجمة التركية والفارسية" بآداب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ، عن بدء الدراسة ببرنامجي "اللغتين الإنجليزية والفرنسية" و "الترجمة التركية والفارسية" بمرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب، إعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، وذلك بناءاً علي القرار الوزاري رقم 4440 .

وقال النعماني أن الجامعة تخطو خطوات جادة لتفعيل العديد من البرامج الجديدة، ذات جودة عملية، لرفع مهارات الخريجين بما يضمن إعداد جبل متميز ومواكب لإحتياجات سوق العمل بتخصصاته البينية الجديدة المطلوبة، و بما يتلاءم مع المتغيرات العالمية، موضحاً أن هذه البرامج تعتمد على نظام الساعات المعتمدة، ويقوم بالتدريس بها نخبة منتقاة من الأساتذة المتخصصين.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن إدارة الجامعة تسعي الي التطوير المستمر للعملية التعليمية والتدريبية،، مضيفاً أن تفعيل البرنامجين جاء بناءاً علي موافقة المجلس الأعلى للجامعات و موافقة لجنة قطاع الآداب، ومجلس الجامعة، موضحآ أن تلك البرامج ستقدم خدمة تعليمية مميزة لقطاع كبير من الطلاب الذين يتطلعون لدراسة الترجمة وقد جري تحديد مجالاتها في ضوء إحتياجات سوق العمل.

وأشار الدكتور محمد توفيق عميد الكلية إلى أن كلية الآداب تقدم مجموعة من البرامج التعليمية عالية المستوي لصقل مهارات الطلاب نحو سوق العمل المصري والإقليمي، موضحاً أنه تمت الموافقة أيضاً في شهر أغسطس الماضي علي بدء الدراسة ببرامج «السكان ونظم المعلومات الجغرافية، الدراسات البيئية والإستشعار عن بعد، وبرنامج اللغة اليونانية الحديثة وآدابها.