اليوم السابع
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الجمعة، 08 سبتمبر 2023 10:24 م
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قافلة طبية لجامعة سوهاج تفحص وتعالج 550 حالة بقرية مزاته شرق بمركز دار السلام

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 10:19 م
قافلة طبية لجامعة سوهاج تفحص وتعالج 550 حالة بقرية مزاته شرق بمركز دار السلام جانب من القافلة
سوهاج محمود مقبول

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نفذت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، قافلتها المجانية لقرية مزاته شرق بمركز دار السلام، وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية البيطرية التي تنفذها الجامعة لقرى ومراكز المحافظة، ضمن مباردة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صرح بذلك الدكتور حسان النعمان رئيس الجامعة.
 
وأوضح الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن)، حيث تم خلال القافلة مناظرة الحالات المرضية وعددهم (550) حالة في العيادات وصرف العلاج لها بالمجان.
 
وأضاف الدكتور أسامة حسن أبو شامة عميد الكلية ان القافلة قامت ايضاً بدور وقائي للحيوانات الغير مريضة، من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية، عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة، كما تم إجراء العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصون وعلاج حالات العقم، وتأخر الولادات، مضيفاً انه شارك فى القافلة عدد 12 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وعدد 35 طالب من الفرقة الرابعة والخامسة بالكلية.
 
أعمال الكشف على الحيوان
أعمال الكشف على الحيوان

القافلة البيطرية التنموية
القافلة البيطرية التنموية

القافلة البيطرية
القافلة البيطرية

الكشف بالطرق الحديثة
الكشف بالطرق الحديثة

الكشف على أحد الفراخ
الكشف على أحد الفراخ

الكشف على الحصان
الكشف على الحصان

الكشف على الحيوان
الكشف على الحيوان

الكشف على حمار
الكشف على حمار

جانب من القافلة
جانب من القافلة

 


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