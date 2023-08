الغرفة الأمريكية: الموهبة مفتاح النجاح الاقتصادي وازدهار المجتمعات

كتب عبد الحليم سالم

تنظم غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن يوم الأربعاء 4 أكتوبر المقبل منتدى اقتصادى لدعم المواهب ، موضحة على موقعها الرسمي أن الاقتصاد يتغير بسرعة، ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة التغيير ، ونحن نرى هذا في التقنيات الناشئة وتأثيرها على كل جزء من حياتنا، حيث أن الموهبة هي مفتاح النجاح الاقتصادي لبلادنا، وازدهار مجتمعاتنا، وقدرة شركاتنا على البقاء قادرة على المنافسة ، وبالتالي سوف نتنافس كأمة على المواهب، وأنظمتنا الحالية لتنمية المواهب ليست مناسبة للغرض.

اضافت الغرفة the U.S. Chamber of Commerce أن المستقبل مجهول، ولكن ما نعرفه هو أننا بحاجة إلى قيادة فكرية جديدة، وسياسات جديدة، وابتكار في أنظمة التعليم والتدريب لدينا لتلبية احتياجات بلدنا ومنشئي الوظائف لدينا - والأهم من ذلك، خدمة المتعلمين والعاملين بشكل أفضل، وسيتوافق حدث هذا العام مع إستراتيجية مؤسستنا الجديدة للتركيز على تحديد أكبر مشكلات القوى العاملة، مع إيجاد حلول متطورة وطويلة الأجل لتحقيق الصالح العام.

وسيعالج التحديات التي نعمل بالفعل مع مجتمع أصحاب العمل لحلها، مثل تأثير الذكاء الاصطناعي (AI) على الوظائف وكيفية مواءمة التعليم والتدريب لضمان الفرص والحراك الاقتصادي ، يقام الحدث في القاعة الكبرى المصممة حديثًا - حيث يلتقي التاريخ بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والتعاون المبتكر والمتطور، لافتة أن قاعتنا الكبرى هي القلب النابض لبرامج مؤسسة غرفة التجارة الأمريكية، وهي مصممة لتكون قابلة للتكيف تقنيًا مع احتياجات الأعمال أو البرمجة في عالم مختلط من الاجتماعات الشخصية والافتراضية.