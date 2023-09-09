الشرقية منبع الزعماء فى العيد القومى.. مسقط رأس عرابي وطلعت حرب.. صور

الشرقية – إيمان مهنى

محافظة الشرقية، محافظة صاحبة تاريخ على مر العصور، فهى ولادة للزعماء وأعلام الطب والاقتصاد والفنيين، فهى مسقط رأس الزعيم أحمد عرابى، ابن قرية هرية مركز الزقازيق، قائد الثورة العرابية، هو اليوم الذى تم اختياره عيد قومى للمحافظة تكريما، لابنها البار، الذى يوافق اليوم 9 سبتمبر، والذى شهده وفقه الزعيم أمام الخديوى توفيق بميدان عابدين بالقاهرة عارضا مطالب الأمة عام 1881م.

ومن أبناء المحافظة الذين أثروا فى التاريخ الحديث، طلعت باشا حرب، الملقب بأبوالاقتصاد المصرى هو ولد بالقاهرة عام 1867م، لكنة ينحدر من عائلة شرقاوية أصلها من قرية ميت ابوعلى التابعة لمركز الزقازيق، فهو أول من أسس بنك وطنى "بنك مصر" ومجموعة من الشركات الوطنية التى تحمل اسم مصر كمصر للطيران، مصر للغزل والنسيج وغيرها.

من علماء الطب الجراح الدكتور مجدى يعقوب والذى ولد فى مدينة بلبيس سنة 1935 وعاش فترة صباه فيها فى منزل بوسط المدينة، والذى مازل موجود حتى اليوم، حيث والده كان مفتش الصحة بالمدينة.

وكذلك العالم المصرى الدكتور فاروق الباز، الذى ولد فى الزقازيق، سنة 1938 ولظروف عمل والده بالازهر الشريف انتقل للعمل إلى مدينة السنبلاوين، هوعمل بوكالة ناسا فى التخطيط للاستكشاف الجيولوجى للقمر، العالم الكبير الدكتور مصطفى السيد ابن مدنية ابوكبير والذى ولد فى عام 1933، وهو اول عربى يحصل على قلادة العلوم الوطنية الامريكية هو اعلى وسام علمى هناك، هو مصنف من اهم علماء الكيمياء، وتوصل لتطبيق تقنية النانو التكنولوجى باستخدام مركبات الذهب لعلاج السرطان.

ومن الرمز الدينية ابن قرية السلام مركز بلبيس الشيخ عبدالحليم محمود، شيخ الازهر فى الفترة من 1973 إلى 1978، والذى فى عهدة تم التوسع فى انشاء المعاهد الازهرية فى ربوع القرى، وابن قرية بهنباى مركز الزقازيق العالم الازهرى الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الافتاء بالازهر الشريف وعضو المجلس الاعلى لشئون الدينية، وكذلك اابن قرية بنى عامر مركز الزقازيق الدكتور احمد عمر هاشم عضو مجمع البحوث الاسلامية.

وفى مجال الفن هناك مئات النجوم اصحاب البصمات فى ذاكرة الفن المصرى والعربى، ولعل من ابرزهم الفنان عبدالحليم حافظ ابن قرية الحلوات التابعة لمركز الابراهيمية المولود فى عام 1929، والذى قدم 203 أغاني ما زالت يتذكرها الأجيال، وايضا ابن مدينة الزقازيق، النمر الاسود الفنان احمد زكى المولود فى 1946، وله العديد من الافلام المميزة فى تاريخ السينما المصرية، ومن أبرز أفلامه ناصر 56 وأيام السادات وزوجة رجل مهم.



3- منزل مجدي يعقوب في بلبيس



-7منزل-أحمد-زكى-لمسجد-بالشرقية



9- الشيخ عبدالحليم محمود



10- منزل الدكتور عطية صقر



11- الشيخ عطية صقر



12- الدكتور احمد عمر هاشم



13- العندليب الاسمر