الشباب والرياضة بالأقصر تنظم دورة تدريبية حرفية فى مجال الخياطة

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت مديرية الشباب والرياضة ب محافظة الأقصر، عبر إدارة المشروعات وتدريب الشباب، دورة تدريبية حرفية في مجال الخياطة، ضمن خطة العام المالى 2023- 2024 للإدارة بمركز شباب الزينية بحرى، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وتم تنظيم فعاليات الندوة في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية المهارات الحرفية لدى الشباب، وتعليمهم حرفة يدوية تساعدهم على الخروج لسوق العمل، وإقامة ورش عمل تساهم في رفع وتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الشباب، بقيادة الدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب، ومحمد فتحى مدير إدارة شباب الزينية، وفريق عمل إدارة المشروعات وتدريب الشباب صفية على عطية، وولاء محمود عبدالرحيم وأحمد زين العابدين وعزة محمد حسن، حيث قام بالتدريب زينب خليل.

فيما نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، خطة أندية السكان عن شهر سبتمبر 2023، بعقد جلسة رياضية بمركز شباب "القباحى الغربي" بإدارة شباب الأقصر، وبحضور أعضاء أندية السكان من مراكز الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وفي إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، وفي إطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

وجاءت فعاليات الجلسة الرياضية فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة إتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA) لتنفيذ تدريبات وأنشطة وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان، برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والدكتورة جيهان رشوان مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وصلاح محمد رشوان مدير عام المديرية.