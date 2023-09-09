مدير "رياضة الأقصر" يشهد تكريم أبطال الكاراتيه بنادي المدينة المنورة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ، فعاليات تكريم المتميزين رياضيًا في لعبة الكاراتيه التقليدي بنادي المدينة المنورة، والحاصلين على مستوي الجمهورية في البطولات التي يشارك فيها الاتحاد، وذلك في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة على تكريم المتميزين رياضيًا والمحققين مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأكد صلاح رشوان، أن تكريم المتميزين رياضيًا يساهم في خلق روح المنافسة بين المشاركين، ما يساعد من رفع مستوى الأداء الرياضي لهم، وذلك بحضور أولياء الأمور الذين أبدوا سعادتهم وفخرهم بأبنائهم، وحرصًا على ممارسة الرياضة بشكل مستمر ما يزيد من نشاطهم البدني، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة بالمديرية، والكابتن خالد عبد المجيد رئيس مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه التقليدي بالأقصر، وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد.

فيما نظم نادي مارمرقس الرياضي بمحافظة الأقصر، حفلاً لختام فعاليات الأنشطة الرياضية والثقافية وذلك بمشاركة أكثر من 500 عضو وأولياء أمورهم لتكريم الأبطال المتميزين بالنادى، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وشارك في الاحتفال كل من اللواء علي الشرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر، ورجال الدين والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية والرياضيين، ورؤساء الاتحادات الرياضية ورؤساء مجالس الإدارات، حيث بدأ الحفل بكلمة ترحيبية من صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ورحب فيها بالحضور والمشاركين وعرض إنجازات وزارة الشباب والرياضة.

وتحدث خلال الحفل مينا رأفت رئيس مجلس إدارة نادي مارمرقس الرياضى، الذي استعرض فيها إنجازات وبطولات النادي خلال الفترة الماضية، وتم تكريم أبطال الكاراتيه واليوشو كونغ فو والجمباز والكورال والمسرح والكشافة والجوالة، وأبطال لعبة تنس الطاولة والمتميزين رياضياً من أبناء نادي مارمرقس بالأقصر، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وعمر حرز الله وفريق عمل نادي مارمرقس بالأقصر.