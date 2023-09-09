السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بالشروع فى قتل مواطن بإشعال النيران فيه بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاملًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، وقررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة؛ لاتهامه بالشرع في قتل مواطن بإشعال النيران فيه بواسطة زجاجة بنزين بمركز ههيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 5211 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 1116 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم فارس أ ل ع، عامل، مقيم بمركز ههيا، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 25 مارس الماضي، وبدائرة مركز ههيا، قد شرع في قتل المجني عليه المجني عليه علاء ع، 34 سنة، كهربائي، مقيم بمركز ههيا، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض مادة معجلة للاشتعال (بنزين) وسكبها على وجه وعنق المجني عليه وأضرم فيه النيران قاصدًا قتله.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد ارتكب جريمته إثر خلافات بينه وبين المجني عليه، حيث أحضر المتهم زجاجة بنزين وسكبها على المجني عليه أثناء تواجده أمام منزله وأشعل فيها النيران ليحدث إصاباته الموصوفه بتقرير مصلحة الطب الشرعي.