الحبس سنتين مع الشغل لمتهم بالتعدى على طفلة فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهمًا بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدى على طفلة بدائرة قسم أول الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 4949 لسنة 2023 جنايات قسم اول الزقازيق، المقيدة برقم 1769 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 15 مايو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم عبدالرحمن ز ع أ، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 15 مايو الماضي، وبدائرة قسم أول الزقازيق، لقيامه بالتعدى على طفلة بدائرة قسم أول الزقازيق.

وتم ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.