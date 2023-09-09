أستاذ أطفال: المبادرة الرئاسية ضد السمنة والتقزم أدت لانخفاض نسب الإصابة

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة ياسمين جمال، أستاذ طب الأطفال والتغذية الاكلينيكية بكلية طب عين شمس، ومدير مستشفى الأطفال الجامعى، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" خلال مشاركتها بجلسة عن مبادرة التأمين الصحى لمحاربة السمنة والتقزم والانيميا في أطفال المدارس، إنه تم عرض الجهود التي أجريت خلال 4 سنوات، والذى حققت نتائج كبيرة في هذه المبادرة في تقليل نسب الانيميا والسمنة في أطفال المدارس.

وأضافت، أن لدينا نسب مرتفعة في سمنة الأطفال، موضحة أن السمنة في الأطفال أقل من 5 سنوات في إزدياد، ووصلنا من عام 2014 إلى 2022 إلى ارتفاع معدلات السمنة من 15 % إلى 20% لذلك كان هناك مبادرة.

وأوضحت، أنه لابد من توعية الأمهات السمنة في الأطفال والتوعية التغذوية في المدارس لذلك لابد من الوقاية من السمنة وذلك من خلال ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحى، والاكثار من الخضروات والفواكه، موضحا، إن المبادرة شملت برامج محددة للأطفال من بداية التحاليل اللازمة، ومنع الإصابة بمضاعفات مثل مرض السكر أو مضاعفات مرض السكر، ومشاكل الكلى ومشاكل الدم .

وأشارت، إلى أنه بالنسبة للتقزم تم تخفيض عدد المصابين بالتقزم من 29% إلى 22% خلال 10 سنوات فقط، وهذا يمثل إنجازا كبيرا، موضحة ، إن التقزم من أكبر المشاكل التي تقلل ذكاء الطفل وتحصيله الدراسى، لأن الطفل المتقزم غير المشاكل النفسية التي يعانى منها هناك مشاكل تغذوية تقابله وصحية ويكون غير قابل على العطاء.

وتابعت، أن التغذية المدرسية لابد أن تشمل على الطبق الصحى لأطفال المدارس، والطبق الصحى لابد أن يشمل نصف اللانش بوكس على ثمرة فاكهة وثمرتين من الخضراوات مع ساندوتش من البروتين مثل الفول أو الجبنة أو الفول، وعيش بلدى أو عيش كامل الحبوب مع زجاجة مياه أو علبة لبن بدلا من العصائر المليئة بالسكر وبلاش أكياس البطاطس المقلية أو اى مقرمشات معباة في أكياس، لانه تؤدى الى السمنة وخطر التعرض لبعض الأورام .