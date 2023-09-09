"آلاء" تبدع فى فن المكرمية وتصبح سفيرة له.. وتؤكد: الهاند ميد غيّر شخصيتى

أسيوط -هيثم البدرى

فن المكرمية هو أحد الفنون القديمة، ويطلق عليه فن الدانتل أو فن العقدة، ويتميز بأنه أحد الفنون الراقية، وهو فن عربى أصيل، بدأ عند النساج العرب فى القرن الثالث عشر، وبعدها انتشر فى إسبانيا وإيطاليا وكل أنحاء أوروبا، ويعتبر الفن أحد فنون الهاند ميد ويقبل الكثيرون على اقتناء مشغولات المكرمية كأحد المظاهر الجمالية لمنازلهم ويدخل هذا الفن فى كل أشكال الديكور وفى محافظة أسيوط برعت آلاء موسى فى هذا المجال حيث وجدت نفسها فيه واحبته، وتفوقت فيه حتى أصبحت واحدة من سفراء هذا الفن.

تقول آلاء مصطفى موسى إنها تخرجت من كلية التربية قسم اللغة الفرنسية عام 2015 أن أول مشروع لها كان عام 2020 بداية فترة الكورونا وتعلمت أحد فنون الهاند ميد حيث أنشأت أول جروب لها وبدأت بتعلم فن يعرف فن المكرمية فى 2020 فترة الكورونا حيث قمت بعمل جروب على الفيس بوك، وبدأت بأحد فنون الهاند ميد وهو فن الأميجرومى، هو تجسيد الدباديب والعرائس بالخيوط ومجسمات بأشكال الأشخاص وبعد ذلك كروشيه الشنط والكوفيات والمفارش والكابات وبعد فترة فكرت فى تطوير نفسى وأن أتميز بشى فتعلمت فن المكرمية من على اليوتيوب وبدأت اعمل معلقات صغيرة، واباجورات، وساعات، ومرايات، ومفارش، وستائر وهذا الفن يعطيك مساحة كبيرة لتصميم اشكال كثيرة من التصميمات والديكورات وأشكال كثيرة لأن المكرمية فن نظم الخيوط وحبكها، وترتيبها بشكل محكم وأنيق بحيث تعطى شكل فنى ذو مظهر جمالى، ويمكن من خلال الخيوط والعقد عمل العديد من الأشكال والتصميمات، إذ ينسج منها السجاد والستائر والبراويز وحقائب اليد والقلائد والفساتين البسيطة، ويمكن عمل ديكورات مكرمية لا عد ولا حصر لها.

فن المكرمية فهو فن راقٍ وممتع، يتميز بالبساطة والسهولة فى التصميم، ولكنه يمكن أن يصنع ديكورًا كاملاً للمنزل بسيط وأنيق لا مثيل له

وأكملت آلاء موسى بعد ذلك تعلمت التايبسرتى وهو فن أجنبى غير موجود فى مصر ونوع من الفنون المميز جدا فى تداخل الخيوط ومن خلال طريقة هذا الفن يمكن تصميم أشكال كثيرة ومتنوعة حتى لو فكرت فى تشكيل صورة لشخص رجل كان أو إمرأه فهذا النوع من الفن يساعدك بشكل كبير على التصميمات المتنوعة وممكن فى الملابس والهدوم.

وأضافت آلاء أنها تعلمت كل هذه الفنون بنفسها وهذا النوع من التعلم يحتاج إلى وقت وتدريب كثير وكنت أخذت على عاتقى ألا أسوق أى منتج إا بعد تجارب كثيرة وتكرار مرة وعشر مرات حتى أصل لمنتهى الدقة فى اخراج المنتج، وبعدها أبدأ فى التفكير فى عرض المنتج وتسويقه من خلال السوشيال ميديا والجروبالخاص بى الذى بدأ الإنتشار بعد أن تأكد الجمهور والمتابعين لى من دقة المبيعات والمنتجات التى أقوم بتصنيعها وبدأ العملاء يحكون لأهاليهم عن جودة المنتجات.

وأوضحت آلاء موسى أنه بعد أن ذاع صيتها بدأت وزارة التضامن الإجتماعى فى دعمها من خلال تنظيم معارض لها مع غيرها من المتميزين فى صناعات الاند ميد فشاركت فى معارض فى محافظة أسيوط وسفر لبعض المحافظات مثل الأقص، وأسوان لعرض منتجاتهم وبدأت بعض المؤسسات الخاصة فى دعمنا من خلال كورسات ريادة الأعمال لتطوير مشروعنا من أجل عرضها خارج مصر حتى لو عن طريق الويب سايت أو الجروبات، أو داخليا مثل ديارنا وتراثنا.

وأكملت آلاء موسى أن هذا المشروع فرق جدا معى ومع تكوين شخصيتى حيث بدأت أشعر بأن أصبح لى قيمة فى المجتمع حيث كنت لا اعرف التعامل مع لأشخاص فبعد تخرجى كنت اجلس فى منزلى لا أقدم أى شيى وبعد المشروع الخاص بى بدأت أشعر بقيمة النجاح وتقدير الناس للشخص الناجح والمجتهد وأصبحت معروفه بعملى وجودة منتجى وعلى مستوى الدخل المادى، بالفعل بدأ المشروع فى تحسين دخلى بشكل كبير كما أننى أشعر بأننى أقدم شيئ مهم لمجتمعى بدلا من شرائها خارج مصر بمبالغ كبيرة وتشجيع الكثيرات من السيدات على العمل اليدوى وشغل الهاند ميد.

وتمنت آلاء افتتاح اكاديمية لها يتم إعطاء كورسات وتدريبات للفتيات على العمل اليدوى وتقديم وتعليم كل الفنون التى تعلمتها حتى تقدم شى مميز لكل المجتمع ومساعة كل الفتيات على الاعتماد على انفسهن وتقديم العون لأسرهم لتحسين مستوى دخولهم ووجهت رسالة للشباب قائلة أقول لكل الشباب أن المؤهل الدراسى ليس نهاية المطاف ولا يكون مؤشر على امكانيات الخريج فأنا واحدة من الناس اكتشفت نفسى فى حياة أخرى ليس لها علاقة بالمؤهل الدراسى الذى حصلت عليه فالمهم أن نجرب كل شيئ حتى تصل لهدفك وتحدد إمكانياتك.



أحد منتجات آلاء الهاند ميد



أحد منتجات المكرمية



آلاء تشرح بعض أعمالها



آلاء موسي مع أحد أنواع المنتجات الخاصة بها



بعض أشكال المكرمية



بعض أعمال آلاء



بعض أعمال المكرمية



بعض منتجات آلاء



صناعة العرائس هاند ميد