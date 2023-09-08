10 شركات بالبورصة ترفع رأس مالها بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال شهر أغسطس

كتب هانى الحوتى

رفعت 10 شركات بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 1.147 مليار جنيه خلال شهر أغسطس، وهم الدلتا للتأمين من 87.5 مليون سهم إلى 100 مليون سهم بقيمة 50 مليون جنيه، والمطورون العرب القابضة من 1.170 مليار سهم إلى 1.287 مليار سهم بقيمة 70.2 مليون جنيه، ومدينة مصر للإسكان والتعمير من 2.1 مليار سهم إلى 2.135 مليار سهم بقيمة 35 مليون جنيه، وسبيد ميديكال من 1.109 مليار سهم إلى 1.663 مليار سهم بقيمة 110.9 مليون جنيه، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" من 290 مليون سهم إلى 500 مليون سهم بقيمة 210 مليون جنيه.

كما زادت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو من 99.17 مليون سهم إلى 148.8 مليون سهم بقيمة 495.9 مليون جنيه، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية من 24.5 مليون سهم إلى 29.5 مليون سهم بقيمة 5 ملايين جنيه، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات من 75 مليون سهم إلى 82.5 مليون سهم بقيمة 6 ملايين جنيه، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية من 966.8 مليون سهم إلى 1.2 مليار سهم بقيمة 149.9 مليون جنيه، والألومنيوم العربية من 28.3 مليون سهم إلى 42.4 مليون سهم بقيمة 14.1 مليون جنيه.

وزادت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 22 مليار جنيه حتى يوم 27 أغسطس من الشهر الجاري، وذلك بعد زيادة 27 شركة رؤوس أموالها بقيمة 6.5 مليار جنيه خلال شهر يناير، و1.015 مليار جنيه خلال شهر فبراير، و327 مليون جنيه في مارس، و110 مليون جنيه في مايو، و1.4 مليار جنيه في يونيو، و11.5 مليار جنيه خلال يوليو، و1.147 مليار جنيه حتى يوم 27 أغسطس.

وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 30.2 مليار جنيه خلال عام 2022، و20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.