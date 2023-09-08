نجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون فى ذكرى بليغ حمدى بأولى حفلات الموسم الفنى الجديد

الإسكندرية - جاكلين منير

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، أولى الحفلات الفنية في الموسم الفني الجديد لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، ومشاركة نجوم الفرقة، وذلك احتفالا بذكرى رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدى.

وبدأ الفاصل الأول بميدلي لألحان الموسيقار الكبير أداء الفرقة الموسيقية، قولوا لعين الشمس أداء الفنانة شمس إبراهيم، تخونوه، على قد ما حبينا أداء الفنان وائل أبو الفتوح، زى العسل، عاشقة وغلبانة أداء الفنانة دعاء رجب، موعود أداء الفنان محمد الخولي، طاير يا هوى، ميتي أشوفك أداء الفنان سيد وهب الله، العيون السود أداء الفنانة ولاء طلبة، حبيبتي من تكون أداء الفنان أيمن مصطفى، وشدت الفنانة مروة حمدى الحفل برائعة كوكب الشرق أم كلثوم ألف ليلة وليلة، واختتم نجوم الأوبرا الحفل برائعة العندليب الأسمر "التوبة".

واستضافت الفرقة مساء الخميس الموهبة الشابة منة كرم التي تغنت بأغنية "مالي"، وذلك فى إطار خطة دار الأوبرا المصرية لاستضافة المواهب الشابة بحفلات الموسيقى العربية، ودعمهم وإتاحة الفرص لهم للوقوف على خشبة مسارحها المختلفة طالما تقدم فنا حقيقيا، ورفعت دار أوبرا الإسكندرية لافتة كامل العدد لحفل الخميس قبل أيام من موعده.

يذكر أن الموسيقار بليغ حمدى - والذى لقب "بملك الموسيقى" وصاحب الموسيقى المتفردة وعبقرى الألحان- قدم أعمالاً موسيقية خالدة ساهمت في إثراء الموسيقى المصرية والعربية من خلال إنتاج وافر ومتميز للعديد من الألحان لكبار المطربين، بما لم يعطه ملحن من قبل، وقد تنوعت ألحانه ما بين العاطفية والوطنية والدينية والفلكلورية، شدى بها كبار الغناء، وتأبى أن تغادر ذاكرة المستمع.