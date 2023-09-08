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مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث تصادم ميكروباص بتوك توك بالغربية

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 11:28 م
مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث تصادم ميكروباص بتوك توك بالغربية حادث تصادم - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين باصابات متفرقة في حادث تصادم ميكروباص بتوك توك على طريق المحلة طنطا، أمام قرية محلة روح مركز طنطا، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة طنطا أمام قرية محلة روح.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم ميكروباص بتوك توك نتج عنه مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، تم رفع آثار الحادث ونقل الجثة والمصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 

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