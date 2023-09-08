اعرف إجراءات الحصول على ترخيص مؤسسة إيوائية فى الغربية

الغربية محمد طارق

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الغربية ، برئاسة أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل الوزارة، عن إجراءات الحصول على ترخيص مؤسسة إيوائية بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة، أن التقديم يحتاج إلي عدة مستندات وأوراق أهمها "سند ملكية للمكان أو عقد إيجار موضحًا به الغرض من ممارسة النشاط المطلوب الترخيص له، شهادة من الجهة المختصة بشئون الإسكان والمرافق بصلاحية المكان وسلامته، في حالة إنشاء مباني جديدة يقدم رسم هندسي للمبني معتمدًا من مهندس معماري، اللائحة الداخلية وشروط القبول، في جميع الأحوال يقوم المفوض بإطلاع الموظف المختص على من يريد تفويضه من مجلس إدارة المؤسسة أو الجمعية باتخاذ إجراءات الترخيص".

وأوضح أنه لا يوجد مبالغ مخصصة للحصول على الخدمة وأنها يتم تقديمها بالمجان، ولكن يوجد توقيتات محددة لإنجاز الخدمة حيث تعلن جهة الإدارة قرارها في طلب الحصول علي ترخيص المؤسسة الايوائية خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لجميع الأوراق والمستندات المطلوبة، وأشار إلى أن الخدمة تقدم من خلال إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية.