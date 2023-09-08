مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادثى سير بالطريق الصحراوى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين، مساء اليوم الجمعة، إثر وقوع حادثى سير بمركزى وادى النطرون والنوبارية بالبحيرة

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالبحيرة دائرة مركز غرب النوبارية.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر بكسور وجروح مختلفة. وتم نقل جثة المتوفى الى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة، كما أصيب شخصين بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لاسعافهما وتلقى الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الوقائع.