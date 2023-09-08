إصابة 6 أشخاص إثر وقوع حادثى سير بالطريق الصحراوى فى البحيرة

حادثى سير بمركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، حيث تلقت أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوعسير بمركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، حيث تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا بالحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بدائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية.

كما أصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.



