لماذا تزداد نوبات البرد والعدوى التنفسية فى شهر سبتمبر؟.. استشارى يوضح

كتبت فاطمة خليل

أيام قليلة تفصلنا عن بداية موسم الخريف، والذي سوف يبدأ يوم ٢٣ سبتمبر الجارى، ومع تقلب الفصول تزداد فرص الإصابة بنوبات البرد والحساسية وغيرها من العدوى التنفسية، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب تجعل شهر سبتمبر أكثر فصول السنة التى تزداد فيها حدة العدوى التنفسية.

قال الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة ورئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، لـ " اليوم السابع" أن شهر سبتمبر أكثر شهور السنة التى تزداد فيها نوبات البرد وغيرها من الأمراض التنفسية وذلك بسبب الاختلاف فى درجات الحرارة، وبداية انخفاض الحرارة مع قدوم فصل الخريف ونهاية الصيف.

وأشار إلى أن المراوح والتكييف قد تزيد من الإصابة بالأمراض ايضا، بسبب الخروج من التكييف للجو الساخن، مضيفا أن هناك أخطاء نفعلها فى التعامل مع المراوح والتكييف تجعل نوبات البرد تزيد ومنها جعل المروحة مسلطة عليك فقط فتستيقظ وأنت تشعر برشح وزكام ووجع فى العظم لكن إذا قمت بتشغيل المروحة فى حالة دوران هذا أفضل.

وأضاف يجب جعل درجة حرارة التكييف متوسطة ولا تقل عن ٢٥ حتى لا تعرض جسمك لتيار هواء من الجو البارد إلى الساخن.

ونصح بضرورة الوقاية من الأمراض التنفسية من خلال تقوية المناعة بتناول نظام غذائي صحي والنوم جيدا والابتعاد عن التوتر والحصول على لقاحات الأنفلونزا وأوروبا ويجب على مريض الحساسية أن يغسل أنفه بماء الملح واستخدام أدوية الحساسية والبخاخات بانتظام.