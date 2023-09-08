كل ما تريد معرفته عن أبرز ملفات القمة الـ18 لمجموعة دول العشرين

كتب هانى الحوتى

تنطلق غدًا السبت، أعمال القمة الثامنة عشر ل مجموعة العشرين 2023 في نيودلهي بالهند، تحت عنوان "أرض واحدة، وعائلة واحدة، ومستقبل واحد" بمشاركة مصر كضيف شرف للقمة بدعوة من الرئاسة الهندية، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة عن الملفات المطروحة على مائدة القمة.



س- كيف نجحت الهند في رئاسة قمة مجموعة العشرين؟ ج- نجحت الهند في رئاسة مجموعة العشرين بعد صعود "نيودلهي" كأحد أبرز القوى الاقتصادية الصاعدة عالميًا، حيث انتقلت الهند خلال العقد الماضي من المرتبة الـ11 إلى الـ5 عالميًا من حيث حجم الاقتصاد، هذا فضلًا عما تتمتع به من خبرات ومكانة قوية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والذي قد يمكنها من لعب دور رئيسي في التجارة العالمية التي تتجه بقوة نحو الرقمنة، ومن ثم تتمكن من فرض شروطها على الاقتصادات الكبرى في هذا الشأن.



س- وما هو دور الهند في دعم الدول الفقيرة؟ ج- بدأت الهند مؤخرًا في تقديم الدعم لدول العالم لمساعدتها في مواجهة بعض الأزمات الداخلية، حيث أرسلت معونات غذائية للدول المتضررة من أزمة الغذاء الناجمة عن الأزمة الروسية-الأوكرانية، هذا فضلًا عن تقديم الدعم المالي لبعض الدول التي تعرضت لأزمة ديون حادة.

بالإضافة إلى ذلك شاركت "نيودلهي" بالتعاون مع الأمم المتحدة وبعض الدول الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل في تطوير أنظمة البنية التحتية في أكمثر من 80 دولة حول العالم تربطها علاقة شراكة بالهند.



س- وما هي أبرز المفات التي ستناقشها القمة؟ ج- سيركز الزعماء المشاركون بقمة نيودلهي على العديد من الخطط والحلول الرامية إلى مجابهة الأزمات العالمية وفي مقدمتها التغيرات المناخية -التي هددت بتفاقم الفقر والمجاعات والأزمات الإنسانية وحرائق الغابات وأثرت سلبا على خطط التنمية المستدامة في عدد كبير من الدول وخاصة النامية - واضطراب سلاسل التوريد على المستوى العالمي.

كما يتضمن جدول أعمال قمة نيودلهي العديد من القضايا الهامة من بينها سبل تعزيز التنمية الخضراء وتمويل خطط مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية وبرنامج الاتحاد الأوروبي للبيئة والعمل المناخي، وتعزيز النمو الاقتصادي القوي والمستدام والتقدم الذي حدث في جهود تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتحول التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية، وجهود المؤسسات الدولية في تعزيز التنمية وتمكين المرأة في المجال التنموي.

وسوف توفر قمة مجموعة العشرين منصات للدول ذات الاقتصاديات الكبرى لتنسيق الجهود والتعاون متعدد الأطراف لتحقيق الأهداف المشتركة والتخفيف من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.

س- وما هي أهم إنجازات الهند خلال فترة رئاستها للقمة؟ ج- نجحت الهند خلال رئاستها لمجموعة العشرين في أخذ زمام المبادرة خيال جملة من الملفات والقضايا، وعلى رأسها حوكمة السلع الرقمية، والاعتماد على الذات، ودبلوماسية اللقاحات، وهو ما يجعل الفرصة سانحة أمام الهند لقيادة الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام العالمي.

يذكر أن مجموعة العشرين - التي تأسست عام 1999- تهدف إلى دعم آليات النمو الاقتصادي العالمي - كلا من الأرجنتين، وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة علاوة على الاتحاد الأوروبي.