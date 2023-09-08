اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن القمة الـ18 لمجموعة العشرين فى الهند

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 03:49 م
كل ما تريد معرفته عن القمة الـ18 لمجموعة العشرين فى الهند الرئيس السيسي يصل إلى الهند
كتب هانى الحوتى

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تعقد القمة الثامنة عشر لمجموعة العشرين 2023 في نيودلهي بالهند، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر، تحت عنوان "أرض واحدة، وعائلة واحدة، ومستقبل واحد"، وتشارك مصر في القمة بدعوة من الرئاسة الهندية، ويقدم "اليوم السابع"، أبرز الأسئلة عن القمة.

س- بداية ما هي مجموعة العشرين؟

ج- تعد مجموعة العشرين من التجمعات الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، حيث تضم في عضويتها كل من: الولايات المتحدة الأمريكية، والأرجنتين، والبرازيل، وأستراليا، وكندا، والمكسيك، وتركيا، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية، واليابان، والصين، وألمانيا، وبريطانيا، والهند، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وإيطاليا، وفرسنا، وروسيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

س- وماهي أهمية القمة؟

ج- تعد قمة مجموعة العشرين تتويجًا لجميع عمليات مجموعة العشرين واجتماعاتها التي تم عقدها على مدار العام بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمعات المدنية، وفي ختام قمة مجموعة العشرين، يتم اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين والذي ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعات العمل المعنية.

س-  وما هي أهمية مجموعة العشرين؟

ج- تتمثل أهمية مجموعة العشرين في كونها تضم نحو 65% من سكان العالم، وتمثل 84% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي، و79% من حجم التجارة العالمية، وفي هذا الإطار فإن دول المجموعة مسؤولة عن نحو 79% من الانبعاثات الكربونية العالمية.
 
كما تضم مجموعة العشرين في عضويتها 5 دول أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي، فضلًا عن جميع أعضاء مجموعة الدول السبع (G7)، بالإضافة إلى أعضاء مجموعة دول البريكس.

س- ولماذا تشارك مصر في قمة العشرين؟

ج- تلقت مصر دعوة من الرئاسة الهندية للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، وذلك في ظل الروابط التاريخية بين البلدين قيادة وحكومةً وشعبًا، وتأكيدًا لمكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية. 

 


قمة العشرين بالهند

قمة العشرين G20

قمة G20

الرئيس السيسى في قمة العشرين

السيسى يشارك في قمة العشرين G20

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