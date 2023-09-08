قصور الثقافة تنظم ورش خط عربى ورسم وتلوين ومسرح لدعم أطفال الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استمر قصر ثقافة الأقصر على مدار الأيام الماضية، في تقديم أنشطته المتنوعة والمكثفة والتي تشهد إقبال الرواد، ضمن فعاليات النشاط الصيفي، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حيث أعد قسم الموسيقى العربية بالقصر ورشة موسيقية لفرقة الإنشاد الديني نفذها طه حساني، كما عقد محاضرة بعنوان "المسلة الناقصة بأسوان دلالة واضحة" ألقتها د. نجلاء بدوي.

ونفذت ورشة فنية بعنوان "الشارع المصري" نفذتها هبه الدالي، كما نفذت رنا محمد ورشة فنية بعنوان "انظر ولون"، وورشة بعنوان "ألوان"، وورشة "كيفية عمل ماسكات فوم"، وأعد دوري ثقافي لرواد القصر أدارته حسانية حجاج، ونفذ ورشة فنية بعنوان" زخرفة الأقلام "نفذتها منار السيد.

وعلى هامش الفعاليات المقامة ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى والمنفذة من خلال فرع ثقافة الأقصر، أعد نشاط ترفيهي للأطفال" لعبة الكراسي"، واستمرار ورشة العمل المسرحي نفذها المخرج المسرحي محمود النجار ومشرف خشبة المسرح أشرف محمد، واستكمال ورشة الخط العربي نفذتها شيماء مرجان، وورشة فنية بعنوان "دنيا الألوان "مستخدمة ورق الكانسون الأبيض وألوان مائية وفرش للتلوين، وورشة أشغال يدوية "إعادة تدوير علبة اللبن" نفذتها مشيرة طلعت، مستخدمة فوم وعلبة لبن صفيح ومقص وغراء، وورشة فنية بعنوان "عمل ماسك أفريقي" نفذتها صفاء حسن، مستخدمة ورق الكانسون أسود، ألوان، وقدم قصر بهاء طاهر محاضرة بعنوان "خطورة الكلمة" أوضح شعبان شلبي أنه ذكرت الكلمة في القرآن الكريم وتأثير الكلمة على صاحبها، والكلمة الطيبة والكلمة السيئة والنتائج المترتبة عليها وتربية الأطفال على الكلمة الصادقة، يتوقف الإنسان على الكلمة التي يلقيها ودليل على شخصيته.

وبجانب ذلك عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "مسرح العرائس" أوضح المخرج المسرحي محمود النجار أنه مسرح يخص الأطفال، وبداياته وأشكاله، وألوان مسرح الطفل ومسرح القفاز، بينما أعد قصر ثقافة الطود عرض إنشاد ديني بعنوان "سيد المرسلين _ملاك الرحمة"، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة تعليم الخياطة "طريقة قص بلوزة بلونين" نفذتها أسماء أحمد.



الأطفال يستمتعون بالفعاليات والورش داخل قصور الثقافة



الثقافة تنظم ورش خط عربى وورش مسرح بثقافة الأقصر



جانب من تعليم الأطفال بقصور الثقافة



جانب من ورش التلوين والرسم لدعم أطفال الأقصر



سعادة الأطفال بورش الرسم والتلوين فى قصور الثقافة



سعادة كبيرة بين الأطفال داخل قصور الثقافة



فعاليات تعليم الأطفال التلوين والرسم فى القصور



فعاليات ورش خط عربى وورش مسرح بثقافة الأقصر



قصور الثقافة تنظم ورش خط عربى وورش مسرح بثقافة الأقصر



ورش خط عربى وورش مسرح بثقافة الأقصر



