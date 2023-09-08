قصة تاجر مخدرات قتل عاطلا ظن أنه أرشد عنه الشرطة

كتب سليم على

شهد مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة ، جريمة قتل بشعة بعدما أقدم تاجر مخدرات على قتل عاطل، ظن أنه أرشد عنه الأجهزة الأمنية وحبسه على ذمة قضية مخدرات.

تفاصيل الواقعة بدأت بعد خروج المتهم من محبسه على ذمة قضية مخدرات، أخبره أصدقاؤه أن المجنى عليه العاطل هو من أرشد عنه للشرطة، استشاط المتهم غضبا وقرر التخلص منه.

يوم الواقعة ظل المتهم يبحث عن المجنى عليه ، وجاءته معلومة تفيد بجلوسه على المقهى فتوجه له وبحوزته سلاح أبيض "مطواه" وافتعل معه مشاجرة ووجه لجسده طعنات متفرقة فى مناطق الذراع والبطن، وتسببت فى وفاته فى الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات دمنهور، التي قضت بمعاقبة المتهم " م.ن.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإثبات ترك المدعي عليه بالحق المدني للدعوة المدنية والتنازل عنها، وأمرت بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط، لاتهامه بقتل المجني عليه " م.ر.م".