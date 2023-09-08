قافلة طبية تقدم كافة الخدمات والاستشارات وصرف الأدوية مجاناً بكفر الشيخ

شهد مركز شباب صروه التابع لإدارة شباب قلين بكفر الشيخ،اليوم الجمعة، قافلة طبية، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرية، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تضمنت القافلة الطبية الفحص على أيدي أساتذة بجميع التخصصات منها " العظام - الرمد - الباطنة - الأنف والأذن والحنجرة - الجلدية - الأطفال" وكذلك التحاليل الطبية للكشف على الأنيميا والسكر "، بالإضافة إلى توفير القافلة للعديد من الأدوية الطبية المجانية من قبل الإدارة العامة للشئون الطبية، مضيفاً إلى أن مراكز الشباب استقبلت أيضاً الحملات الطبية " لمبادرة "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد محروس، أن القافلة تهدف إلى تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى استعداد مراكز الشباب لاستقبال المواطنين والقوافل الطبية، فى إطار تفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعي، وتأتي تلك الفعاليات بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، القافلة الطبية بمركز صروه متابعة محمود الدوح، مدير إدارة شباب قلين، وفريق عمل مركز الشباب.



اقبال على القافلة الطبية



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