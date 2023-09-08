عقيد متقاعد فى الاستخبارات الإسرائيلية: أشرف مروان خدر قيادات تل أبيب

كتب عبد الوهاب الجندى

قال شمعون منديس العقيد المتقاعد في سلاح الاستخبارات الإسرائيلي، "إن أشرف مروان خدر قياداتنا وكل ما يقال عنه من الجانب الإسرائيلي بلا قيمة".

وأكد "منديس" أن :"كل ما يحتفظ به في إسرائيل عن أشرف مروان من صور وإثباتات لا قيمة لها "

وأضاف في محاضرة، أن "الجميع في إسرائيل يعتقد أن أشرف مروان قدم لنا معلومات، وأن الإسرائيليين اعتقدوا أن مروان لا يعلم أننا نقار المعلومات من أكثر من مصدر".

وأشر إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات، "لم يبني جهاز استخبارات ليكون "ديكور"، فقد عمل على محوريين رئيسين في ذلك الأول استراتيجي والثاني تكتيكي" بحسب وصفه.