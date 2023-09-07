محافظة الجيزة تنظم قافلة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بروضة أكتوبر

كتبت – مرام محمد

نظمت مديرية الشئون الصحية بالجيزة قافلة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لأهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر، وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تم تنظيمها على مدار العام لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

يأتى ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمواطنى الإسكان البديل بروضة أكتوبر وانطلاقا من خطة الدولة بإطلاق العديد من المبادرات الصحية وإتاحة العلاج بالمجان للمواطنين.

قدمت القافلة خدماتها لـ190 سيدة، حيث لقت إقبالاً كبيراً من قبل سيدات الإسكان البديل بروضة أكتوبر وتم تنفيذ 12 قافلة طبية شاملة كل التخصصات وصرف العلاج بالمجان خلال العام الجاري بالإضافة إلى تنظيم 40 ندوة توعوية خلال الزيارات الميدانية للرائدات الريفيات لتوعية المواطنين بالقضايا المجتمعية في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بملف القضية السكانية لما له من أهمية في خفض معدلات الكثافة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية، والارتقاء بخدمات الأمومة والطفولة وصحة الأسرة المصرية.

وشهدت القافلة استخراج 200 بطاقة رقم قومي للسيدات بالإسكان البديل بالمجان، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبمساعدة الرائدات الريفيات.

ومن المقرر خلال العام المالي 2023 /2024 تنظيم حوالي 56 قافلة أخرى من خلال العيادات المتنقلة بصفة أسبوعية، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، وتنظيم حلقات نقاشية لرصد الاحتياجات الفعلية لهم والعمل علي تلبيتها.