سيارات الحماية المدنية تسيطر على حريق بمعرض للسلع الغذائية بشرم الشيخ

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

نجحت قوات الحماية المدنية بجنوب سيناء ، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل إحدى معارض السلع الغذائية، المشاركة في مبادرة تخفيض السلع، بمنطقة حي النور بمدينة شرم الشيخ.

تلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، من غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل داخل معرض سلع مواد غذائية بمنطقة حي النور بمدينة شرم الشيخ.

وتم الدفع بالعديد من سيارات الدفاع المدنى السيطرة على الحريق وانتقل رجال مباحث قسم أول شرم الشيخ ورجال الحماية المدينة إلى مكان الواقعة، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائى.

الجدير بالذكر، أن معرض السلع الغذائية اقيم منذ عدة شهور في حي النور لمحاربة الغلاء ولتخفيف العباءة عن كاهل المواطنين البسطاء بمدينة شرم الشيخ ومازال مستمرا حتى الآن وقبل نشوب الحريق.