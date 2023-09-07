محافظ جنوب سيناء يشهد "بروفة" لعدد من الأغانى الوطنية ضمن الاستعداد لاحتفالات أكتوبر

جنوب سيناء _ ياسر عامر

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، اليوم الخميس، بروفة لعدد من الأغاني الوطنية، أداء كورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات، وذلك بمقر مبني مجلس مدينة شرم الشيخ، بمناسبة قرب الاحتفال بالذكرى الخمسين لاحتفالات نصر أكتوبر المجيد.

وأثني المحافظ علي أداء الطلاب وقرر تسجيل عدد من الأغانى الوطنية المختارة باستديوهات الإذاعة بالقاهرة لضمان الجودة، وتوفير زى مناسب للفرقة لتكون جاهزة للاشتراك فى الاحتفالات بعدد من الحفلات والمناسبات القومية بالمحافظة والاحتفال بنصر أكتوبر المجيد.

كما وجه محافظ جنوب سيناء بإعداد عدة رؤى لتصوير تلك الأغاني على غرار أغنية " تحيا مصر ياريس" التى لاقت استحسان الجميع.