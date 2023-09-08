اليوم السابع
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زراعة الأشجار ورفع كفاءة الحدائق ورصف عدد من الشوارع بـ 3 مدن بكفر الشيخ

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 12:31 م
زراعة الأشجار ورفع كفاءة الحدائق ورصف عدد من الشوارع بـ 3 مدن بكفر الشيخ جانب من الأعمال
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت مدن كفر الشيخ والرياض وقلين، أعمال زراعة الأشجار، وزيادة المساحات الخضراء بالميادين، ورى الأشجار ورفع كفاءة الحدائق، ورصف الطرق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض بكفر الشيخ، أعمال تطوير وتهذيب وزراعة الأشجار أمام مجمع المروة التجارى، وأعمال النظافة ورفع كفاءتها بنطاق المدينة، ورفع  كفاءة حديقة مجمع المروءة، وزراعة أشجار زينة، ووضع النجيلة وتنظيفه وذلك بالمشاركة المجتمعية، فضلاً عن استمرار العمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، وذلك تحت إشراف إلهام الشاذلي، نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل والمتابعة على.

وتفقد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استكمال أعمال الرصف بشارع البلدية، بدءا من ميدان بيع المصنوعات وتقاطع شارع صلاح سالم وحتى مزلقان ميدان الأمل بحي شرق كفر الشيخ، استكمالاً لأعمال خطة الرصف بمدينة كفر الشيخ بحي شرق وغرب المدينة، وبناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة أعمال الرصف، واستكمال خطة لرصف شوارع عاصمة المحافظة، وسرعة إنهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق، واستلامها بأعلى معايير الجودة، طبقاً للخطة الاستثمارية، وأعمال الطرح.

كما وجه موافي، بمراعاة ميول الرصف ناحية بلاعات المطر، مشدداً على استلام الأعمال مطابقة لأعلى معايير جودة الرصف، وطبقاً لأعمال الطرح والترسية المنصوص عليها في خطة الرصف، بحضور خضراوي خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، والمهندس سمير ظريف، مدير الإدارة الهندسية بكفر الشيخ.

كما تابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال زراعة الأشجار بمدينة قلين وعدد من القرى، ورفع كفاءة الحدائق بمدينة قلين،موجها باستمرار العمل على زيادة المساحات الخضراء بمدينة قلين.

الانتهاء من رصف عدد من الشوارع بكفر الشيخ
الانتهاء من رصف عدد من الشوارع بكفر الشيخ

الاهتمام بالاشجار
الاهتمام بالاشجار

الاهتمام بالحدائق بمدينة قلين
الاهتمام بالحدائق بمدينة قلين

الاهتمام بتنجيل ميادين الرياض
الاهتمام بتنجيل ميادين الرياض

جانب من زراعة الاشجار
جانب من زراعة الاشجار

رصف الطرق بشوارع كفر الشيخ
رصف الطرق بشوارع كفر الشيخ

رصف الطرق وزراعة الاشجار بكفر الشيخ
رصف الطرق وزراعة الاشجار بكفر الشيخ

رصف طرق شرق مدينة كفر الشيخ
رصف طرق شرق مدينة كفر الشيخ

رصف طرق كفر الشيخ
رصف طرق كفر الشيخ

رصف طرق مدينة كفر الشسخ
رصف طرق مدينة كفر الشسخ

ري الحدائق بقلين
ري الحدائق بقلين

زراعة الاشجار بالميادين
زراعة الاشجار بالميادين

زراعة الاشجار بقلين
زراعة الاشجار بقلين

زراعة النبايتات بالميادين
زراعة النبايتات بالميادين

زيادة المساحات الخضراء بمدن كفر الشيخ
زيادة المساحات الخضراء بمدن كفر الشيخ

متابعة أعمال الرصف بمدينة كفر الشيخ
متابعة أعمال الرصف بمدينة كفر الشيخ

متابعة رصف الطرق
متابعة رصف الطرق

 

 


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