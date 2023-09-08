نيودلهى (أ ش أ)

وصل رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل إلى العاصمة الهندية "نيودلهى" من أجل المشاركة فى قمة مجموعة العشرين المقرر أن تبدأ فعاليتها غدا السبت ولمدة يومين.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة أنه كان في استقباله لدى وصوله في مطار انديرا غاندي الدولي، وزير الصناعات الغذائية الهندي "براهلاد سينغ باتل". كما وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" إلى العاصمة الهندية للمشاركة في القمة حيث كان في استقبالها وزيرة الدولة الهندية في وزارة التجارة والصناعة "أنوبريا سينغ باتل".

وفى وقت سابق، وصل الرئيس الأرجنتينى ألبرتو فرنانديز إلى العاصمة الهندية "نيودلهى" للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين المقرر بدء فعالياتها غدا السبت ولمدة يومين.

ذكرت ذلك قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة.



وأشارت القناة إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجا ملوني" وصلت أيضا اليوم الجمعة إلى نيودلهى للمشاركة في القمة.